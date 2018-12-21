«Победе» прилетит за платную регистрацию на рейсы за рубежом

Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) обратилась в суд с иском к авиакомпании «Победа» за введение платной регистрации на рейс в иностранных аэропортах.

Иск зарегистрирован в Щербинском районном суде 19 декабря. Дата заседания еще не назначена. В прокуратуре объяснили, что намерены заставить компанию исключить из правил перевозки норму, согласно которой регистрация на рейс за границей является платной процедурой.

На стойках аэропортов в государствах, не входящих в Таможенный союз, с пассажиров взимается сбор в размере 25 евро, пишет РБК. Регистрация на сайте компании при этом бесплатна.

Ранее авиакомпания хотела оспорить введенные Минтрансом требования к провозу в салонах дополнительных вещей, кроме ручной клади. Верховный суд признал аргумент об угрозе безопасности пассажирам неубедительным.