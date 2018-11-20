«Победа» провалила спор о ручной клади и нашла крайних

Лоукостер «Победа» не смог добиться в суде отмены права пассажиров на провоз в салоне самолета верхней одежды, рюкзаков, портфелей и других предметов сверх 5 кг ручной клади. Теперь перевозчик грозит установить «смешные» нормативы для груза, который берет пассажир на борт.

Верховный суд отклонил апелляцию авиакомпании, который требовал отмены приказа Минтранса о провозе ручной клади в самолетах. Нормы вступили в силу в 2017 году. Клиентам разрешается проносить на борт сумки, костюмы в портпледе, предметы верхней одежды и букеты цветов.

В «Победе» указывают, что приказ Минтранса не определяет размеры вещей из «сверхнормативного» списка. Лоукостер заявил, что будет обжаловать правила перевозки в кассации, пишет «Коммерсантъ».

Гендиректор компании Андрей Калмыков заявил, что компания изменит нормы провоза ручной клади, «чтобы было где возить вещи сверх нормы». Он пообещал, что «Победа» установит «смешные габариты».

В 2017 году «Победа» разрешила клиентам перевозить ручную кладь с габаритами 36×30×27 сантиметров.