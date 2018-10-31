«Победа» получила разрешение на полеты от авиавластей Грузии

Авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») получила разрешение от властей Грузии на полеты по всем маршрутам. Лоукостер выполнит запланированные рейсы со 2 ноября.

Авиакомпания совершит рейсы в Тбилиси из Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга и Перми. Авиавласти Грузии дали соответствующее разрешение на полеты.

Сама компания обращает внимание, что время вылета рейсов скорректировано. Каждому клиенту направили соответствующую информацию индивидуально.

Грузия 26 октября заявила об отказе в выдаче разрешения на полеты в Тбилиси авиакомпании «Победе», которая является назначенным перевозчиком от имени РФ. Грузинская сторона объяснила отказ особенностями договора с Россией: полеты между государствами по «треугольной схеме» допускаются, если в ней не фигурируют Москва и Тбилиси. Этот принцип разрешает самолетам делать транзитную остановку на территории партнерской страны и потом лететь в финальный аэропорт назначения, уточняет РИА Новости.

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