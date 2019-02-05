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«Победа» перепишет правила провоза ручной клади

«Победа» перепишет правила провоза ручной клади

Авиакомпания «Победа» с 18 февраля изменит правила провоза ручной клади на борту самолета. Окончательную точку в споре компании с Минтрансом поставил Верховный суд.

Согласно решению, авиаперевозчик может ограничить размер ручной клади до 36х30х4 см и весом не более 10 кг. При этом разрешено брать на борт букет цветов, верхнюю одежду, лекарства, питание для ребенка, костюм в портпледе, детскую люльку, кресло-коляску, товары из duty free размером не более 10х10х5 см, сообщает ТАСС.

Глава компании Андрей Калмыков заявил, что клиенты теперь смогут выбирать, какими правилами им пользоваться: установленными Верховным судом или существовавшими прежде.

«Победа» подала иск к Минтрансу и Минюсту весной 2018 года. Компания просила отменить действующие нормы перевозки бесплатной ручной клади. Они разрешали брать в самолет, кроме пятикилограммовой нормы, дамскую сумку, рюкзак, букет и другие вещи. Компания настаивала на габаритах 36х30х27 см, аналогичные использует Boeing для безопасного размещения на борту ручной клади. Суд требования авиакомпании не удовлетворил. Апелляционная коллегия Верховного суда признала решение законным.

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