«Победа» неожиданно отозвала иск к ФСБ по задержкам рейсов
Авиакомпания «Победа» забрала иск из Арбитражного суда Москвы и отказалась от претенззий к ФСБ и Минфину. О причинах отказа не сообщается.
Суд постановил вернуть исковое заявление «Победе». В определении говорится, что компания может повторно обратиться в суд с тем же иском, передает Meduza.
Исковое заявление поступило в Арбитражный суд 24 января. В нем авиакомпания «Победа» требовала взыскать с ФСБ и Минфина 10 тыс. 740 рублей.
Претензии были связаны с действиями пограничников в аэропорте «Внуково», которые повлекли задержки рейсов. Пассажиров отказывались выпускать из терминалов до того, как экипаж попадет на борт.
Следующая новость Россия дорого расплатится за высылку грузин в 2006 году
Загрузка...
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии