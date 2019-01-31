«Победа» неожиданно отозвала иск к ФСБ по задержкам рейсов

Авиакомпания «Победа» забрала иск из Арбитражного суда Москвы и отказалась от претенззий к ФСБ и Минфину. О причинах отказа не сообщается.

Суд постановил вернуть исковое заявление «Победе». В определении говорится, что компания может повторно обратиться в суд с тем же иском, передает Meduza.

Исковое заявление поступило в Арбитражный суд 24 января. В нем авиакомпания «Победа» требовала взыскать с ФСБ и Минфина 10 тыс. 740 рублей.

Претензии были связаны с действиями пограничников в аэропорте «Внуково», которые повлекли задержки рейсов. Пассажиров отказывались выпускать из терминалов до того, как экипаж попадет на борт.