«Победа» подала в суд на компанию по разработке бизнес-стратегии

Российский лоукостер «Победа» обратился в Арбитражный суд Москвы с иском к международной консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG). «Победа» осталась недовольна разработкой новой пятилетней бизнес-стратегии авиаперевозчика.

Суть претензий состоит в том, что выполненная подрядчиком работа «не несет никакой ценности» для компании. По мнению лоукостера, разработанные рекомендации не применимы к «Победе», так как в них не дана оценка стоимости внедрения услуг и не проанализировано влияние роста дополнительных услуг на тарифы. «Победа» просит расторгнуть договор через суд.

Консалтинговая компания была выбрана лоукостером в ноябре 2017 года в результате проведения открытого конкурса. Стоимость контракта составляла 58 млн рублей, пишет «Интерфакс».

В октябре гендиректор «Аэрофлота», куда входит «Победа», представил президенту России Владимиру Путину новую стратегию развития, которая должна привести к росту пассажиропотока с 50,1 млн в 2017 году до 90-100 млн в 2023 году.

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