Плиту с автоотключением сочли панацеей от взрывов газа в РФ
В многоквартирных домах предложили устанавливать газовые плиты с автоматическим отключением. О разработке соответствующих поправок в законодательство сообщила глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.
Она пояснила, что нововведение затронет новостройки и дома после капитального ремонта. Газовые плиты, оборудованные системой «газ-контроль», блокируют поступление газа, если гаснет пламя комфорки. Такая мера позволит избежать утечки газа, которые зачастую приводят к взрывам, пояснила она «Известиям».
Инициативу депутата поддержали в «Газпроме». Минстрой предложил увеличить содержание одорантов в газе, чтобы запах был более ощутимым.
Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский отметил, что не всегда утечка газа связана с плитой. Он считает перспективной идею установки в домах электрических плит. По его мнению, выход состоит в том, чтобы удешевить электроэнергию для тех, кто использует электроплиты.
Утром 14 января в результате утечки газа произошел взрыв в жилом доме города Шахты Ростовской области. В результате инцидента погиб один человек, семерых удалось спасти, судьба четверых жильцов неизвестна.
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