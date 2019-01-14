Плиту с автоотключением сочли панацеей от взрывов газа в РФ

В многоквартирных домах предложили устанавливать газовые плиты с автоматическим отключением. О разработке соответствующих поправок в законодательство сообщила глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.

Она пояснила, что нововведение затронет новостройки и дома после капитального ремонта. Газовые плиты, оборудованные системой «газ-контроль», блокируют поступление газа, если гаснет пламя комфорки. Такая мера позволит избежать утечки газа, которые зачастую приводят к взрывам, пояснила она «Известиям».

Инициативу депутата поддержали в «Газпроме». Минстрой предложил увеличить содержание одорантов в газе, чтобы запах был более ощутимым.

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский отметил, что не всегда утечка газа связана с плитой. Он считает перспективной идею установки в домах электрических плит. По его мнению, выход состоит в том, чтобы удешевить электроэнергию для тех, кто использует электроплиты.

Утром 14 января в результате утечки газа произошел взрыв в жилом доме города Шахты Ростовской области. В результате инцидента погиб один человек, семерых удалось спасти, судьба четверых жильцов неизвестна.