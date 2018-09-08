Плавучий кран повредил опоры Крымского моста
Сильный ветер в Крыму сорвал плавучий кран с якоря, в результате чего он столкнулся с опорами моста через Керченский пролив.
Как сообщает РИА Новости, плавкран погнул барьерное ограждение и повредил мачту освещения. Для его буксировки прибыл буксир строителей.
На замену мачты уйдет шесть-восемь часов. Специалисты приступят к работам после снятия штормового предупреждения.
Автодорога по Крымскому мосту может принимать до 40 тысяч машин в сутки. Скорость движения на нем составляет не более 90 км/ч.
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