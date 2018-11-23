Платные медцентры в Саратове лечили пациентов пытками

Платные медцентры в Саратове лечили пациентов пытками

В Саратове выявили два платных реабилитационных центра, где алко- и накрозависимых лечили с помощью пыток. В учреждениях удерживали и пытали свыше 40 человек.

По данным УФСБ региона, в центрах «Начало» и «Решение» содержались несовершеннолетние, которых насильно удерживали взаперти. Уточняется, что пациентов преимущественно не лечили, а пытали.

Больных лишали питания, лекарственных препаратов и сна. За невыполнение требований им грозило суровое наказание.

Стоимость пребывания в реабилитационных центрах составляла 60-70 тыс. рублей. Курс «лечения» длился в среднем шесть месяцев, пишет ТАСС.

Ранее Следственный комитет возбудил дело по статье о незаконном лишении свободы двух и более лиц в отношении группы людей, которая насильно удерживала несколько человек в доме Саратова. Потерпевших не пускали за пределы дома и не разрешали общаться с посторонними.

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Места: Россия
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