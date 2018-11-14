Платная трасса Москва-Петербург откроется в сентябре 2019 года

«Автодор» в сентябре 2019 года планирует ввести в эксплуатацию скоростную трассу М11, которая следует из Москвы до Санкт-Петербурга. Об этом сообщил глава компании Сергей Кельбах.

Он объяснил, что ее строительство не укладывается в установленные ранее сроки. Трассу планировали сдать весной, однако из-за археологических раскопок компания не успевает завершить ряд работ.

Кельбах отметил, что особенность 7-8 секций М11, где было приостановлено строительство, в том, что ее нельзя разделить на участки. «Она отступает от М10, не имеет перемычек и стыкуется только перед развязкой к «Пулково», поэтому ввод будет всех 139 километров», - пояснил он.

В октябре госкомпания заявила, что сроки ввода в эксплуатацию трассы М11 будут перенесены из-за археологических находок. Ученые нашли предметы эпохи железного века на 663-м километре строящейся дороги, уточняет Агентство экономической информации «Прайм».

Согласно условиям договора, строители должны извещать компанию о находке. «Автодор» принял решение приостановить строительство для работы на объекте археологов и историков.

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