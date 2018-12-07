Платить картой в российских магазинах станет выгоднее

Платить картой в российских магазинах станет выгоднее

До 1 февраля в правительство внесут предложения о снижении комиссии при оплате картой в магазинах. Соответствующее поручение дал вице-премьер Дмитрий Козак.

Разработкой мер займутся Банк России, Минфин, Федеральная антимонопольная служба и представители бизнеса. В ходе совещания у вице-премьера председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), Сергей Беляков заявил, что покупатели не должны переплачивать за использование удобных и современных средств оплаты.

Проблема высокого комиссионного вознаграждения оказалась акутальна прежде всего для non-food-ретейлеров: за обслуживание операций по карте non-food-сегмент платит больше, чем food-ретейл. Бизнесмены просят установить разумный процент, который будет соответствовать ставкам продовольственного ретейла.

По словам представителя РАТЭК Антона Гуськова, в случае снижения комиссии бизнес сможет «сократить издержки и эффективнее сдерживать рост цен». Он указал, что разница в размере комиссии остается «абсолютно необъяснимой»: для одного и того же товара, проданного разными магазинами, комиссия может существенно отличаться, пишет РБК.

Ранее сообщалось, что доля наличных расчетов с 2009 по 2017 годы снизилась с 84% до 23%. Самое большое число предпочитающих безналичную оплату было зафиксировано в Северо-Западном округе.

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