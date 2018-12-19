В Питере введут штрафы за продажу «недетских» энергетиков

Депутаты Санкт-Петербурга одобрили во втором чтении законопроект о запрете на продажу безалкогольных энергетиков несовершеннолетним. За нарушение требования продавцов предлагают штрафовать на 50 тыс. рублей.

Автором законопроекта выступил депутат Денис Четырбок. Он предложил также ограничить продажу тонизирующих напитков в образовательных, оздоровительных, культурных и медицинских учреждениях.

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил «ПолитЭксперту», что поддерживает законопроект, и предложил наносить на такие продукты предупредительные надписи. Он указал, что часто в безалкогольных энергетиках содержится синтетический кофеин, который может быть опасен для детей. Депутат добавил, что установление такого запрета – это предмет ведения федерального законодательства, а не регионального.

Инициативу петербургских парламентариев поддержал депутат Госдумы Сергей Боярский. Он призвал подключить к обсуждению проекта закона специалистов по детскому здоровью.

Ранее в России запретили продавать непищевые спиртосодержащие напитки дешевле алкоголя.