В Питере «почтовые террористы» сживают со свету известное СМИ

В четвертый раз известное российское СМИ, офис которого расположен в бизнес-центре «Лахта-2», подверглось атаке «почтовых террористов». Злоумышленники направляют электронные письма в полицию с угрозами взрыва здания.

Авторы посланий заявляют, что берут на себя ответственность за возможные взрывы. Своих имен они не называют.

После получения информации об угрозе взрыва сотрудников бизнес-центра эвакуировали, рассказывает «ПолитЭксперт». На месте работает полиция.

Редакция «ПолитЭксперта» уверена, что террористы пытаются помешать работе издания. Главный редактор намерен обратиться в полицию с требованием разобраться в ситуации и пресечь деятельность злоумышленников, которые препятствуют работе СМИ.

Это не единственный случай «почтового терроризма» в Петербурге. Письма о взрывных устройствах в здании бизнес-центра «Лахта-2» 24 и 25 января поступали в Василеостровский районный суд. Полиция немедленно эвакуировала сотрудников здания. В ходе проверки никаких угрожающих жизни людей устройств найдено не было.