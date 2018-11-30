Питание в школах и больницах признали непригодным для жизни

Питание в школах и больницах признали непригодным для жизни

Каждый третий житель России недоволен питанием в школьных столовых и больницах. Такие результаты показал опрос «Общероссийского народного фронта» (ОНФ).

Исследование провели в октябре-ноябре текущего года во всех регионах России. В опросе ОНФ приняли участие 46 тыс. человек. Эксперты выяснили, что качество еды не устаривает 31% россиян.

Вместе с тем 64% опрошенных положительно оценили вкус еды и 78% - размер порций. Посетителям столовых не нравится однообразие меню (35%), скудный рацион (28%), несвежесть продуктов (5%), а также внешний вид блюд (43%).

Эксперт ОНФ, директор Института отраслевого питания Владимир Чернигов заявил, что в организацию поступает большое количество жалоб на вкус еды в школьных столовых, внешний вид блюд и на отравления детей. Он считает, что одной из причин низких показателей качества в столовых являются устаревшие нормы СанПиН и отсутствие стандартизированного меню.

Врачи заявляют, что пятая по значимости причина смертности в Росии вызвана болезнями, возникающими из-за питания. «Один год неправильного питания отнимает 2,5 года жизни», - сказал «Известиям» главный педиатр Детской городской клинической больницы № 9 им. Г. Н. Сперанского (Москва) Андрей Продеус.

Итоги опроса легли в основу доклада «Про питание», который был направлен в правительство. В ОНФ отмечают, что ежегодно свыше 50 млн россиян питаются в социальных учреждениях.

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