Пить или не пить: яблочный сок в России проверили на плесень

Пить или не пить: яблочный сок в России проверили на плесень

Роскачество оценило на безопасность 33 марки яблочного сока, производимого в России. Проверка показала, что продукция 21 производителя имеет наилучшие показатели.

Специалисты ведомства проверили сок по 38 критериям. Оказалось, что ни в одом из образцов нет сахарозаменителей, подсластителей и синтетических красителей. В соках не выявлено плесени, вся продукция изготовлена из здоровых, нетоксичных яблок.

Вместе с тем Роскачество назвало четыре марки, которые относятся к сокосодержащим продуктам – это «Джус Тим», «Персона», «Полезный» и «Удачный день». В их продукции выявили меньше всего полезных свойств.

Еще несколько брендов - Heaven, О'КЕЙ, «Полезный», «Удачный день», Life Premium и Swell – использовали для изготовления соков воду плохого качества, что отразилось на высоком содержании солей натрия.

Лучший сок производят в Краснодарском крае и Липецкой области, а продукцию повышенного качества – в Республике Адыгея, Волгоградской и Московской областях, Самаре, Белгороде, Москве и Санкт-Петербурге, говорится на сайте ведомства.

Ранее Роскачество оценило 40 марок светлого пива. В число продукции повышенного качества вошли Amstel, «Халзан», Heineken, Stella Artois, «Три медведя», Krušovice Imperial (импортное), Bavaria, Krušovice, Faxe, Löwenbräu, Zlaty Bazant.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: общество
Следующая новость ГИБДД подрежет начинающих водителей на «площадке»

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО