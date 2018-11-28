Пить или не пить: яблочный сок в России проверили на плесень

Роскачество оценило на безопасность 33 марки яблочного сока, производимого в России. Проверка показала, что продукция 21 производителя имеет наилучшие показатели.

Специалисты ведомства проверили сок по 38 критериям. Оказалось, что ни в одом из образцов нет сахарозаменителей, подсластителей и синтетических красителей. В соках не выявлено плесени, вся продукция изготовлена из здоровых, нетоксичных яблок.

Вместе с тем Роскачество назвало четыре марки, которые относятся к сокосодержащим продуктам – это «Джус Тим», «Персона», «Полезный» и «Удачный день». В их продукции выявили меньше всего полезных свойств.

Еще несколько брендов - Heaven, О'КЕЙ, «Полезный», «Удачный день», Life Premium и Swell – использовали для изготовления соков воду плохого качества, что отразилось на высоком содержании солей натрия.

Лучший сок производят в Краснодарском крае и Липецкой области, а продукцию повышенного качества – в Республике Адыгея, Волгоградской и Московской областях, Самаре, Белгороде, Москве и Санкт-Петербурге, говорится на сайте ведомства.

Ранее Роскачество оценило 40 марок светлого пива. В число продукции повышенного качества вошли Amstel, «Халзан», Heineken, Stella Artois, «Три медведя», Krušovice Imperial (импортное), Bavaria, Krušovice, Faxe, Löwenbräu, Zlaty Bazant.