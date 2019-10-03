Писатель Джордж Мартин заявил о желании повидать якутян

Американский писатель Джордж Мартин, по роману которого была снята «Игра престолов», поблагодарил якутян за подаренную ему народную премию в виде серебряной статуэтки Джона Сноу.

«Я, Джордж Р. Р. Мартин, хотел бы сказать „Спасибо“ моим фанатам из Якутска, если я понимаю правильно, из России, за то, что отправили мне эту красивую статуэтку-награду. Она выглядит великолепно, и это действительно замечательный жест с вашей стороны», — сказал писатель в видеообращении, которое показал в эфире телеканал «Якутия 24».

Писатель принес извинения за то, что не смог лично получить статуэтку и сообщил о работе над двумя новыми книгами.

«Я очень рад, что вам нравятся мои книги, и да, я работаю еще над двумя книгами, так что вы сможете насладиться ими в будущем», - сказал он.

В конце обращения писатель выразил надежду встретиться в будущем с жителями Якутии.

Статуэтку для Джорджа Мартина отлили из серебра 925-й пробы. Фигурка накрыта черным стальным плащом и установлена на постаменте из латуни и бивня мамонта. В руках герой держит меч, клинок которого выполнен из обсидиана, или, как его называют в фильме, «драконьего стекла».

На подставке якутяне выгравировали послание — «Джорджу Мартину из Якутии с любовью».

«Игра престолов» — американский телесериал в жанре фэнтези, основанный на цикле романов «Песнь Льда и Огня» Джорджа Мартина. Он был снят под руководством Дэвида Бениоффа и Д. Б. Уайсса для телеканала HBO.