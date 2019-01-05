Пираты похитили российских моряков у берегов Африки

Пираты похитили российских моряков у берегов Африки

В Гвинейском заливе у берегов Бенина пираты напали на контейнеровоз MSC Mandy и похитили шестерых российских моряков. Всего на борту находились 26 человек.

По данным Росморречфлота, инцидент произошел в ночь на 2 января. Пираты, вооруженные огнестрельным и холодным оружием, напали на судно в 20 милях от берега неподалеку от порта Котоноу на западе Африки.

На борту находились двое граждан Грузии, четверо уроженцев Украины и двадцать граждан России. Через два часа после нападения пираты покинули судно, похитив шестерых россиян, включая капитана, его старшего помощника, третьего помощника капитана, боцмана, фиттер-сварщика и повара. Оставшиеся 18 человек на судне не пострадали, пишет РИА Новости.

MSC Mandy – контейнеровоз, который ходит под флагом Панамы. Сейчас судно стоит на якоре недалеко от Бенина в Гвинейском заливе.

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Теги:
Места: Африка
События: происшествия
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