Пилоты British Airways «прокатят» сотни тысяч пассажиров

Пилоты British Airways «прокатят» сотни тысяч пассажиров

Фото: biletik.aero

Британская авиакомпания British Airways отменила 1500 рейсов из-за предстоящей забастовки пилотов, требующих повышения зарплаты и улучшения условий труда.

Назначенный на 9 и 10 сентября протест пилотов станет крупнейшим в истории авиакомпании. 280 тысяч пассажиров British Airways не попадут на свои рейсы.

Ранее компания предложила пилотам повысить их зарплату на 11,5% в течение трех лет. Представители профсоюзов посчитали, что этого недостаточно и отказались. По их мнению, British Airways может позволить себе сделать более выгодное предложение сотрудникам, особенно учитывая, что в трудные для авиакомпании времена их зарплаты были снижены.

Сейчас командиры самолетов British Airways в среднем получают 205 тысяч долларов в год, а вторые пилоты - 86 тысяч долларов, передает ТАСС.

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