Пилотный проект «Умный город» запустят в 37 населенных пунктах РФ

Почти 40 российских городов в 33 регионах примут участие в тестировании новых технологий проекта «Умный город». Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев на форуме «Открытые инновации».

«Умный город» входит в число нацпроектов программы «Цифровая экономика». Целью «Умного города» является повышение эффективности управления городской инфраструктурой за счет внедрения современных технологий.

Якушев подчеркнул, что сейчас цифровые решения в России разрозненны и задачей властей является консолидация мирового опыта. В будущем будут разработаны стандарты «умных» городов.

«Мы должны прописать стандарты, что в России подразумеваем под понятием «Умный город». Сколько сервисов должно быть: пять, восемь или двадцать. Когда мы этот стандарт пропишем, мы будем подтягивать наши города», - цитирует Якушева «Интерфакс-недвижимость».

Ранее замглавы ведомства Андрей Чибис сообщил, что в российских городах внедрят интеллектуальные системы учета коммунальных ресурсов.