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Пилота «Аэрофлота» обвинили во взятке за допуск к полетам

Пилота «Аэрофлота» обвинили во взятке за допуск к полетам

ФСБ задержала замдиректора департамента производства полетов «Аэрофлота» Анатолия Якимчука. Его подозревают в даче взятки руководителю врачебно-летной комиссии для получения разрешения к полетам.

Заслуженного пилота России задержали в декабре 2018 года. В отношении Якимчука заведено уголовное дело о даче взятки должностному лицу.

Источник РБК рассказал, что проработавший в «Аэрофлоте» 45 лет пилот пытался дать взятку в размере 50 тыс. рублей председателю врачебно-летной экспертной комиссии гражданской авиации Борису Потиевскому. О данном факте полицейским сообщил сам Потиевский.

По словам источника, при прохождении медкомиссии Якимчук получил плохой результат в одном из исследований. С таким показателем 65-летний пилот не мог быть допущен к полетам.

Дело о даче взятки рассмотрят в Тушинском районном суде Москвы. Первое заседание было назначено на 28 января, однако на суд не явился ни один из свидетелей. Якимчука отпустили домой под подписку о невыезде.

Ранее «Победа» отозвала иск к ФСБ после задержки пограничниками рейсов во «Внуково».

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