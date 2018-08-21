Певец Валерий Меладзе решил получить гражданство Грузии

Певец Валерий Меладзе подтвердил подачу заявления на получение гражданства Грузии.

Он особо отметил, что не будет отказываться от российского гражданства.

Валерий Меладзе добавил, что его решение не нанесёт никому морального ущерба. Своё заявление но объяснил попыткой стереть для себя границы между Россией и Грузией, передает «НСН».

Музыкант родился 23 июня 1965 года в Батуми.