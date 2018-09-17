Певец Николай Носков проходит курс реабилитации после инсульта
В начале сентября у российского певца Николая Носкова произошел повторный инсульт, после чего он был госпитализирован.
Марина, супруга Николая Носкова, опровергла слухи об экстренной госпитализации певца, сообщив, что речь идет лишь о его плановой реабилитации.
Она добавила, что ее супруг отправился «почти в санаторий». Это делается для укрепления здоровья певца, передает «360».
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