Петру Мамонову предстоит вторая подряд операция на сердце

Легенда отечественной рок-музыки, режиссер и создатель группы «Звуки Му» Петр Мамонов готовится ко второй операции на сердце после перенесенного обширного инфаркта.

Артист был госпитализирован 24 августа в кардиологическое отделение 1-й Градской больницы в Москве. Через два дня ему была проведена успешная операция, теперь он готовится ко второй.

Помимо музыки, Петр Мамонов успешно занимается кинематографом. За свои киноработы он был награжден престижными премиями «Ника», «Золотой орел», а также призом Фестиваля российского кино в городе Онфлер за лучшую мужскую роль в фильме «Остров», сообщает Вести.ru.