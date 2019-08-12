Петра Порошенко в Киеве допросили и закидали яйцами
Украинцы забросали бывшего президента страны Петра Порошенко яйцами после допроса в Государственном бюро расследований. Под «обстрел» попали сторонники политика, полицейские и журналисты.
Порошенко был на допросе по поводу возможного уклонения от налогов при покупке канала «Прямой». В здании он провел три часа. После выхода неизвестные забросали его яйцами.
Адвокат Порошенко рассказал, что его подзащитный также фигурирует в качестве свидетеля в трех делах. Он дал показания по вопросу продажи предприятия «Кузница на Рыбальском», владельцем которого являлся ранее.
Следующий допрос Порошенко может пройти с использованием полиграфа, пишет телеканал «360».
Ранее сообщалось, что в отношении Порошенко заведены 11 уголовных дел.
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