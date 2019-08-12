Петра Порошенко в Киеве допросили и закидали яйцами

Украинцы забросали бывшего президента страны Петра Порошенко яйцами после допроса в Государственном бюро расследований. Под «обстрел» попали сторонники политика, полицейские и журналисты.

Порошенко был на допросе по поводу возможного уклонения от налогов при покупке канала «Прямой». В здании он провел три часа. После выхода неизвестные забросали его яйцами.

Адвокат Порошенко рассказал, что его подзащитный также фигурирует в качестве свидетеля в трех делах. Он дал показания по вопросу продажи предприятия «Кузница на Рыбальском», владельцем которого являлся ранее.

Следующий допрос Порошенко может пройти с использованием полиграфа, пишет телеканал «360».

Ранее сообщалось, что в отношении Порошенко заведены 11 уголовных дел.