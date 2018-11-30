Петр Порошенко принес в Россию две плохие новости

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что «у него две плохие новости» для российского коллеги Владимира Путина. Это стало реакцией на инцидент в Керченском проливе.

По словам Порошенко, Путину не дадут «решать, кто будет президентом Украины». Выбор останется за народом Украины, заявил он. Это стало ответом российскому лидеру на слова о провокации Порошенко в Керченском проливе, вызванной грядущими выборами, пишет RT.

«Вторая: если через закон о военном положении мы отменим выборы, в данной ситуации выигрывает только один человек. Знаете, кто это? Это Путин», - сказал украинский президент.

Ранее на Украине заявили, что не станут переносить выборы в связи с военным положением. Голосование на выборах главы государства пройдет 31 марта 2019 года.