Пётр Порошенко подал в суд на американскую телекомпанию BBC
Президент Украины Пётр Порошенко подал в суд на телекорпорацию США BBC за клевету.
В качестве причины иска является факт того, что Петр Порошенко якобы заплатил крупную сумму денег за встречу с президентом США Дональдом Трампом.
Украинские юристы опровергли эту информацию, назвав ее ложной.
Глава МИД Украины Павел Климкин отметил, что подобный суд не приведёт к имиджевым потерям для страны, передает «НСН» со ссылкой на RT.
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