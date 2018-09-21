Пётр Порошенко подал в суд на американскую телекомпанию BBC

Президент Украины Пётр Порошенко подал в суд на телекорпорацию США BBC за клевету.

В качестве причины иска является факт того, что Петр Порошенко якобы заплатил крупную сумму денег за встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Украинские юристы опровергли эту информацию, назвав ее ложной.

Глава МИД Украины Павел Климкин отметил, что подобный суд не приведёт к имиджевым потерям для страны, передает «НСН» со ссылкой на RT.