Петр Порошенко исключит понятие о Черноморском флоте в Крыму
Президент Украины Петр Порошенко планирует исключить из конституции страны положение о Черноморском флоте в Крыму.
С соответствующим заявлением глава украинского государства обратится к депутатам Верховной рады.
Ответа пока не последовало, но представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко уже подтвердила эту информацию, передает «Народные новости».
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