Петр Порошенко исключит понятие о Черноморском флоте в Крыму

Президент Украины Петр Порошенко планирует исключить из конституции страны положение о Черноморском флоте в Крыму.

С соответствующим заявлением глава украинского государства обратится к депутатам Верховной рады.

Ответа пока не последовало, но представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко уже подтвердила эту информацию, передает «Народные новости».