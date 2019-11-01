«Петр Моргунов» выйдет на ходовые испытания в ноябре

Большой десантный корабль проекта 11711 «Петр Моргунов» начнет заводские ходовые испытания в ноябре.

По словам руководителя пресс-службы судостроительного завода «Янтарь» Сергея Михайлова, большая часть швартовных испытаний уже пройдена.

«Сейчас программа близится к завершению с тем, чтобы в первую декаду ноября корабль перешел на сдаточную базу в Балтийск и затем стал выходить в море на заводские ходовые испытания», — рассказал он ТАСС.

Ходовые испытания планируется завершить до конца года, после чего корабль передадут ВМФ России.

«Петр Моргунов» является вторым кораблем серии. Его должны были сдать еще в прошлом году, однако строительство задержалось.

На заводе идет учет ошибок, совершенных при проектировании головного корабля проекта 11711 «Иван Грен», а затем и их устранение на самом объекте.

Напомним, 23 апреля на «Янтаре» прошла закладка сразу двух представителей улучшенного проекта «Иван Грен» — «Владимир Андреев» и «Василий Трушин». Эти корабли будут иметь водоизмещение 8 тысяч тонн и возможность перевозки боевых вертолетов Ка-52К.