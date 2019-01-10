Петербургу разрешили построить пять новых станций метро

Петербургу разрешили построить пять новых станций метро

В Санкт-Петербурге построят около 7 километров новой линии метрополитена. Планируется расширить участок Красносельско-Калининской ветки пятью новыми станциями.

Соответствующее заключение выдала Главгосэкспертиза. Она проанализировала обоснованность инвестиций на строительство участка от станции «Обводный канал-2» до «Полюстровского проспекта-1».

В документе говорится, что строительство Красносельско-Калининской линии оптимизирует транспортное сообщение между юго-западными и северо-восточными районами Санкт-Петербурга, а также повысит уровень комфортности и безопасности транспортного сообщения.

Планируется построить пять новых станций: «Лиговский проспект-2, «Знаменская», «Суворовская-1», «Смольный», «Полюстровский проспект-1». Длина строящегося участка составит около 7 километров. Для перевозки пассажиров будут приняты в обращение восьмивагонные составы.

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