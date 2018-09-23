В петербургской подземке родился ребенок
На станции метро «Технологический институт» в Санкт-Петербурге сотрудники метрополитена приняли роды, которые начались у пассажирки прямо в подземке.
В 13:45 на свет появился мальчик. Помощь в быстрых родах оказали сотрудники станции.
В настоящее время женщина с ребенком находятся в больнице, сообщает «Интерфакс».
В пресс-службе метрополитена заявили, что это первый ребенок, который родился в Петербургской подземке за более чем полувековую историю.
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