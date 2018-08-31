Петербургские университеты попали в рейтинг лучших в Евразии
Три петербургских университета попали в рейтинг лучших университетом Евразии по версии британского журнала Times Higher Education.
Санкт-Петербургский государственный университет попал на самое высокое место среди вузов Северной столицы. Он занял 11-ю строчку.
На 15-м месте оказался Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО).
Политехнический университет разместили на 26-й строчке.
Первые три места заняли российские вузы – МГУ, Московский физико-технический институт и Томский политехнический университет, сообщает «Санкт-Петербург».
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