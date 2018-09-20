Под Петербургом над заливом поднялся водяной смерч

Над Нарвским заливом в Ленинградской области в воздух поднялся водяной смерч.

Местные жители сняли стихию на фото и видео, после чего разослали по социальным сетям.

Смерч не нанес ущерба инфраструктуре, пострадавших нет. Смерч через некоторое время рассеялся над водой.

Ранее, в середине августа, очевидцы запечатлели два смерча, образовавшихся в Финском заливе недалеко от поселка Лебяжье. Вихри сильного ветра образовали воронку и прошли вдоль берега, передает «Санкт-Петербург».