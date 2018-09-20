Под Петербургом над заливом поднялся водяной смерч
Над Нарвским заливом в Ленинградской области в воздух поднялся водяной смерч.
Местные жители сняли стихию на фото и видео, после чего разослали по социальным сетям.
Смерч не нанес ущерба инфраструктуре, пострадавших нет. Смерч через некоторое время рассеялся над водой.
Ранее, в середине августа, очевидцы запечатлели два смерча, образовавшихся в Финском заливе недалеко от поселка Лебяжье. Вихри сильного ветра образовали воронку и прошли вдоль берега, передает «Санкт-Петербург».
Следующая новость Продукция заключенных РФ поступит в продажу по специальным ценам
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии