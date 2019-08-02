В Петербурге возбудили дело о нападении водителя на прохожего

В Петербурге возбудили дело о нападении водителя на прохожего

В Санкт-Петербурге следователи завели уголовное дело по факту нападения водителя иномарки на пешехода, который сделал ему замечание.

Как ранее сообщали СМИ, автомобиль марки Rolls-Royce передвигался по пешеходной зоне на Комендантском проспекте. На замечание прохожего и просьбу вернуться на проезжую часть водитель авто отреагировал агрессивно.

«Следственные органы СК РФ по Санкт-Петербургу подключились к выяснению обстоятельств драки и нападения на прохожего и инициировали изъятие для последующего принятия к своему производству уголовного дела, возбужденного отделом дознания УМВД ... «хулиганство»,— говорится в распространенном ведомством сообщении.

По уточнённой информации, водитель напал на прохожего не один, а вместе со своим пассажиром. При этом во время драки они распылили аэрозольный баллон в лицо пострадавшему.

Сообщается также, что уголовное дело было возбуждено по указанию главы СКР Александра Бастрыкина.

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