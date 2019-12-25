В Петербурге резко подешевела икра
В Санкт-Петербурге икра лососевых рыб российского производства за год подешевела почти на 7% стала стоить дешевле
В ноябре ее можно было приобрести в среднем за 3661 рубль за один килограмм, пишет портал 78.ru, ссылаясь на данные Петростата.
При этом, цены на апельсины в северной столице выросли почти на 8%. В ноябре они стоили около 103 рублей за килограмм.
Шампанское производства России подорожало на 3,5%. За бутылку в ноябре жителям Петербурга в среднем приходилось отдавать 408 рублей.Ранее Минфин утвердил повышение минимальных розничных цен на водку и коньяк.
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