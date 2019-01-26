В Петербурге появилась улица блокадного Ленинграда

Военно-историческая выставка, посвящённая 75-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады, погрузит жителей и гостей города в визуальный быт прошлого.

Организаторы воспроизвели максимально приближенные к реальности экстерьеры домов, разрушенные от бомбежек стены, обстановку помещений, коммунальных квартир, школьного класса, комнаты актрисы, бомбоубежище.

Особое место отведено воспроизведённому отрезку Дороги жизни.

Отмечается, что в реконструированном пространстве находятся и подлинные экспонаты.

Выставка «Улица блокадного Ленинграда» будет работать в выставочном комплексе патриотического объединения «Ленрезерв» (улица Феодосийская, дом 4) с 25 по 27 января, передает «78.ru».