В Петербурге появилась улица блокадного Ленинграда
Военно-историческая выставка, посвящённая 75-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады, погрузит жителей и гостей города в визуальный быт прошлого.
Организаторы воспроизвели максимально приближенные к реальности экстерьеры домов, разрушенные от бомбежек стены, обстановку помещений, коммунальных квартир, школьного класса, комнаты актрисы, бомбоубежище.
Особое место отведено воспроизведённому отрезку Дороги жизни.
Отмечается, что в реконструированном пространстве находятся и подлинные экспонаты.
Выставка «Улица блокадного Ленинграда» будет работать в выставочном комплексе патриотического объединения «Ленрезерв» (улица Феодосийская, дом 4) с 25 по 27 января, передает «78.ru».
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