В Петербурге попрощались с погибшим после боя Дадашевым
Церемония прощания с российским боксером Максимом Дадашевым, который скончался после боя в США, состоялась в Петербурге 4 августа.
Прощание прошло в Петергофском морге Николаевской больницы, передает «Интерфакс».
Российский спортсмен получил травму во время отборочного поединка за звание обязательного претендента по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом полусреднем весе (до 63,5 кг). После боя Дадашев потерял сознание и был госпитализирован в критическом состоянии. Ему сделали трепанацию черепа, однако спасти боксера не удалось.
Противник Дадашева Субриэль Матиас отказался от вознаграждения за бой с российским спортсменом.
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