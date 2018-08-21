В Петербурге оштрафовали участника чата в мессенджере «WhatsApp»

Ленинский суд Санкт-Петербурга признал виновным участника чата «WhatsApp» о поддержке «Исламского государства» (запрещенная в РФ организация) по статье «Несообщение о преступлении».

Мужчину оштрафовали на 50 тысяч рублей, он полностью признал свою вину.

Суд учел, что на иждивении злоумышленника находятся 5 несовершеннолетних детей, сообщает «Федерал Пресс».