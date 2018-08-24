В Петербурге найден блокнот Виктора Цоя с телефонами рок-тусовки

Житель Санкт-Петербурга, проживающий на улице Рубинштейна, где в 80-х годах находился Ленинградский рок-клуб, нашел за холодильником паспорт и записную книжку Виктора Цоя.

Музыканты нередко заходили к нему в гости, и Цой был в их числе, но Дмитрий не общался с ним с 1986 года, когда ушел в армии.

Принадлежавшие лидеру группы «Кино» документы он нашел в квартире в 1992 году, но распространяться об этом не спешил.

Теперь же паспорт легендарного музыканта, ранее неизданные стихи и записную книжку житель Санкт-Петербурга продаст на торгах аукционного дома «Литфонд» 26 сентября.

Стартовая цена паспорта составит 2,5 млн рублей, а записной книжки с номерами телефонов всей тусовки Цоя – 500 тысяч, передает «Экономика сегодня».