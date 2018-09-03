В Петербурге за хищение миллионов рублей дали условный срок
Суд Петербурга приговорил к условному лишению свободы бывшего руководителя службы безопасности Русского музея Ирину Кузнецову за финансовые махинации в сфере закупок.
Ее признали виновной в мошенничестве при закупке охранного оборудования. Суд установил, что она в апреле 2013 года вступила в сговор с гендиректором ООО «Фрейм» при закупке четырех концентраторов ключевого хозяйства.
Реальная стоимость товара составила 3,85 млн рублей, а остаток в 4,7 млн рублей экс-глава службы безопасности похитила вместе с коллегой.
Суд приговорил Кузнецову к четырем годам лишения свободы условно, ее коллегу - Дурасова – к пяти годам условно. Кроме того, обоим подсудимым назначили испытательный срок в три года.
Прокуратура просила для Кузнецовой семь лет колонии общего режима, для Дурасова — девять лет заключения, сообщает «Санкт-Петербург».
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