В Петербурге за хищение миллионов рублей дали условный срок

Суд Петербурга приговорил к условному лишению свободы бывшего руководителя службы безопасности Русского музея Ирину Кузнецову за финансовые махинации в сфере закупок.

Ее признали виновной в мошенничестве при закупке охранного оборудования. Суд установил, что она в апреле 2013 года вступила в сговор с гендиректором ООО «Фрейм» при закупке четырех концентраторов ключевого хозяйства.

Реальная стоимость товара составила 3,85 млн рублей, а остаток в 4,7 млн рублей экс-глава службы безопасности похитила вместе с коллегой.

Суд приговорил Кузнецову к четырем годам лишения свободы условно, ее коллегу - Дурасова – к пяти годам условно. Кроме того, обоим подсудимым назначили испытательный срок в три года.

Прокуратура просила для Кузнецовой семь лет колонии общего режима, для Дурасова — девять лет заключения, сообщает «Санкт-Петербург».