В Петербурге водитель прокатил пешехода на капоте

В Санкт-Петербурге водитель устроил драку со стрельбой, после чего прокатил пешехода на капоте.

23-летний шофер на иномарке задел двух мужчин на пешеходном переходе. После этого произошла словесная перепалка. Автолюбитель ударил одного оппонента в лицо, а затем вытащил охолощенный пистолет и открыл стрельбу.

После этого он попытался уехать, однако третий потерпевший оказался на его капоте. Молодого человека доставили в полицию для дальнейшего разбирательства, сообщает «Фонтанка».

На днях неизвестный устроил стрельбу на юго-востоке Москвы. Мужчина получил три огнестрельных ранения.

Инцидент произошел на улице Братиславская около фитнес-клуба днем 19 декабря. Неизвестный подошел к спортклубу в Марьино, возле которого стоят двое, и начал стрелять по ним из пистолета. Один человек был ранен и смог забежать в помещение. Второй скрылся среди машин. Сам стрелок убежал.

Пострадавший 29-летний мужчина госпитализирован «с проникающим огнестрельным ранением правой ягодичной области, огнестрельными ранениями правого коленного сустава и левого бедра» был госпитализирован.

Обстоятельства инцидента ещё предстоит установить, возбуждено уголовное дело, пишет «РИА Новости».

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