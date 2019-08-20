Питер стал одним из лучших городов для вечеринок

Путеводитель Lonely Planet составил рейтинг лучших городов мира для вечеринок. Санкт-Петербург занял в списке четвёртое место. Этот город славится своей богатой культурой, которая с наступлением ночи приносит массу приключений и эмоций, с почти постоянной атмосферой уличных вечеринок по выходным, - говорится в исследовании.

В городе много клубов и баров, жильё стоит недорого и царит хорошее настроение. Обогнал северную столицу Сингапур, несмотря на высокую цену пива, он получил хорошую оценку за безопасность.

На первом месте расположился Белград. В сербской столице насыщенная ночная жизнь, дешевое жильё и пиво, сообщает РБК.

В десятку также попали мексиканский курорт Кабо-Сан-Лукас, Токио, Сеул, Стамбул, Бангкок, Таиланд и Буэнос-Айрес.