Петербург восстановит эпизод Синявинской операции 1941 года
В Санкт-Петербурге 22 сентября более 400 реконструкторов представят эпизод 1-й Синявинской операции, начавшейся 10 сентября 1941 года.
Мероприятие пройдет в рамках Международного военно-исторического фестиваля «Плацдарм «Невский пятачок».
Оргкомитет серии военно-исторических фестивалей «Забытый подвиг» с 2012 года проводит мероприятия, посвященные малоизвестным страницам обороны Ленинграда.
Фестиваль пройдет на месте боев с использованием пиротехнических средств, оружия и техники времен Великой Отечественной войны. Кроме того, зрители увидят уникальный эпизод форсирования Невы, передает «Невские новости».
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