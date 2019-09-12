Петербург восстановит эпизод Синявинской операции 1941 года

В Санкт-Петербурге 22 сентября более 400 реконструкторов представят эпизод 1-й Синявинской операции, начавшейся 10 сентября 1941 года.

Мероприятие пройдет в рамках Международного военно-исторического фестиваля «Плацдарм «Невский пятачок».

Оргкомитет серии военно-исторических фестивалей «Забытый подвиг» с 2012 года проводит мероприятия, посвященные малоизвестным страницам обороны Ленинграда.

Фестиваль пройдет на месте боев с использованием пиротехнических средств, оружия и техники времен Великой Отечественной войны. Кроме того, зрители увидят уникальный эпизод форсирования Невы, передает «Невские новости».