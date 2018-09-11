Петербург составил перечень самых высокооплачиваемых работ города
Социальный сервис HeadHunter опубликовал исследование на предмет самых высокооплачиваемых вакансий в Санкт-Петербурге.
Больше всего зарабатывают генеральные директора домостроительных компаний. По данным экспертов, они получают от 500 тысяч рублей.
Вторая наиболее высокооплачиваемая вакансия – «Директор по продажам инвестиционной компании в сфере криптовалют». Им платят от 200 до 700 тысяч рублей.
На третьей строчке по заработку – «Системный архитектор 1C:ERP» с зарплатой от 300 тысяч рублей.
В топ-5 рейтинга также оказались руководители отдела продаж вторичной недвижимости и начальники отдела продаж. Они получают до 100 до 500 тысяч рублей, сообщает «Санкт-Петербург».
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