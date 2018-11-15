Петербург признан лучшим городом России для «умного» туризма
Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru провел опрос среди россиян, чтобы выяснить, какой город кажется им самым подходящим для интеллектуальных путешествий. Лидером опроса стал Санкт-Петербург – он признан наиболее подходящим для «умного» туризма.
Опрос приурочен ко всемирному Дню философии, который отмечается 15 ноября. Философский (или интеллектуальный) туризм предполагает путешествия и экскурсии по культурным и историческим местам.
Исследование показало, что город на Неве 48% граждан рассматривают как самый лучший для философского туризма. По мнению опрошенных, Санкт-Петербург располагает наследием великих философов, большим количеством памятников культуры и истории.
Второе место заняла Москва – только 11% опрошенных считают столицу подходящей для «умного» туризма, пишет РИА Новости. Третье и четвертое места достались Екатеринбургу и Перми – для философского путешествия их рассматривают 9% граждан. На пятом месте расположилась Казань (8%).
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
сделайте жизнь интереснее!
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Комментарии