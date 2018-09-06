Петербург подписал декларацию об обращении с животными
Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и президент Национальной ассоциации организаций помощи животным «Мы вместе» Татьяна Шеина подписали декларацию об обращении с животными.
На подписи документа в Смольном присутствовал эрмитажный кот Ахилл, который прославился в роли оракула на Чемпионате Мира по футболу 2018 года.
На данный момент в Петербурге проживает около 1 млн кошек и 300 тысяч собак, передает «Санкт-Петербург».
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