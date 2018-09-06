Петербург подписал декларацию об обращении с животными

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и президент Национальной ассоциации организаций помощи животным «Мы вместе» Татьяна Шеина подписали декларацию об обращении с животными.

На подписи документа в Смольном присутствовал эрмитажный кот Ахилл, который прославился в роли оракула на Чемпионате Мира по футболу 2018 года.

На данный момент в Петербурге проживает около 1 млн кошек и 300 тысяч собак, передает «Санкт-Петербург».