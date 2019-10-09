Петербург может стать столицей дизайна

В октябре Санкт-Петербург посетит дизайнер и архитектор с мировым именем Эрик Жизар. Это даст городу возможность стать не только культурной столицей России, но и столицей дизайна.

Как сообщает ФБА «Экономика сегодня», визит Жизара состоится в рамках 15-летия петербургского журнала о моде DC magazine, создатели которого в качестве подарка для читателей пригласили в Петербург выступить Жизара в роли приглашенного редактора юбилейного номера.

Гости мероприятия получат информацию о последних тенденциях моды, о поиске вдохновения, важности цвета и возможностях материалов, а также об актуальных световых решениях, в общем – все о дизайне и моде.

Эрик Жизар будет готов поделиться своим опытом со всеми желающими, отмечает издание.