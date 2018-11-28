Петербург хотят ограничить в алкоголе на Новый год

Петербургские депутаты вновь хотят затруднить продажу алкоголя в преддверии новогодних праздников. Ранее в городе ввели запрет на продажу спиртного с 22 часов вечера до 11 часов утра, а также запретили торговать на первых этажах жилых домов.

Теперь депутаты взялись за уставной капитал предпринимателей, торгующих алкоголем. Единоросс Денис Четырбок напомнил, что для легальной торговли спиртным бизнесмен должен иметь капитал в 500 тыс. рублей.

Законопроект предусматривает увеличение уставного капитала до 700 тыс. рублей. По мнению парламентария, это станет барьером для продавцов. Депутат отметил, что в месте его проживания находятся сразу семь точек по продаже алкоголя, а владельцы магазинов за пару лет «становятся долларовыми миллионерами».

«Если открыли магазин, то за полтора года вы уже в списке Forbes или каком-то другом журнале», — заявил он.

Не все депутаты поддержали предложение Четырбока. Депутат от «Партии роста» Максим Резник заявил, что новый закон вряд ли будет эффективен, так как написан «для галочки», пишет агентство REGNUM.

Напомним, в России действует запрет на продажу алкголя с 23.00 до 08.00 по местному времени.