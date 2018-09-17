Петербург докатился до запрета несанкционированных концертов

Депутаты Законодательного собрания Петербурга создали рабочую группу, чтобы запретить несогласованные уличные концерты, так как они не регулируются законами.

По словам зампредседателя комитета по культуре Федора Болтина, на данный момент привлечь артистов к ответственности можно только в случае, если они собирают деньги с прохожих.

Депутаты также намерены закрепить в законе понятия флешмоб и забег, сообщает «Санкт-Петербург».