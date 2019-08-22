Песков заявил о законности иска метрополитена к оппозиции

Кремль прокомментировал иск Московского метрополитена к организаторам несогласованной акции 27 июля.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, иск не выходит за рамки закона и имеет право на существование, сообщает РИА «Новости».

Ранее столичное метро обратилось в суд с иском к основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному, а также незарегистрированным кандидатам в Мосгордуму Илье Яшину, Юлии Галяминой и другим.

Некоторое время назад в отношении них суды зарегистрировали исковые заявления от «Мосгортранса» и «Автомобильных дорог» - те хотят взыскать с оппозиции 13 млн рублей.