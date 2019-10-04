Песков прокомментировал данные ВШЭ о среднем классе в 7%

Доклад о том, что в России к среднему классу относятся только 7% граждан, в Кремле призвали не брать для оценки работы президента и правительства. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал исследование «одной из точек зрения».

Об этом он сказал журналистам, отвечая на вопрос, как он оценивает данные о том, что средний в класс в России составляет 7%.

«Рисовать картину, основываясь на одном параметре, было бы неверным», — цитирует Пескова РБК.

В докладе «Российский средний класс в фокусе разных теоретических подходов: границы, состав и специфика» Высшей школы экономики говорится, что характеристикам среднего класса в стране соответствуют только 7% населения, или 10,3 млн человек. В нем указано, что появление детей в семьях снижает шансы на причисление к среднему классу.